Notiziario di Sassuolo-Cagliari. SASSUOLO: IACHINI PUO’ SCEGLIERE, BABACAR PROBABILE TITOLARE Allo stadio Ricci la squadra ha fatto riscaldamento, ha provato situazioni su palla inattiva e partitella a tutto campo. Iachini ha diverse opzioni, visto che può contare su una rosa pressoché al completo, se si escludono le assenze di Dell’Orco e Letschert.

Lirola-Goldaniga-Acerbi-Peluso è la probabile linea difensiva davanti a Consigli, mentre anche il centrocampo è quello ‘tipo’, con Missiroli, Magnanelli e Duncan. In attacco va verso la maglia da titolare Babacar, affiancato da Berardi e Politano.

CAGLIARI: RIENTRA PISACANE, ANCHE MIANGUE IN GRUPPO – I rossoblù di Lopez si sono allenati questo pomeriggio nel Centro sportivo di Assemini in vista della gara di domenica alle 12.30 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Dopo l’attivazione in palestra, la squadra è scesa in campo per il riscaldamento tecnico. A seguire una serie di partitelle tattiche e chiusura con una partita a ranghi misti.

Scontata la squalifica, Lopez avrà di nuovo a disposizione Pisacane, così come Miangue che da ieri è tornato a lavorare con il gruppo. Per la trasferta in terra emiliana, dunque, l’allenatore rossoblù avrà l’imbarazzo della scelta per scegliere gli undici titolari.

