Il Barcellona raggiunge il Siviglia di Vincenzo Montella in finale di Coppa del Re che si giocherà al ‘Wanda Metropolitano’ di Madrid il 21 aprile. Dopo la vittoria per 1-0 nell’andata contro il Valencia giocata una settimana fa al Camp Nou, i blaugrana hanno bissato il successo anche al ‘Mestalla’ superando i valenciani 2-0 grazie alle reti di Philippe Coutihno (per il neo acquisto di gennaio è il primo sigillo con la nuova maglia) e Rakitic.

