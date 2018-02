Le condizioni meteo, fin da inizio mese, sono invernali. E’ tornato il freddo, non esagerato ma fa freddo. Freddo che ha impattato maggiormente la Penisola Iberica, spingendosi addirittura sul nord Africa. Ciò ha innescato lo sviluppo di un’ampia area depressionaria che abbraccia gran parte del Mediterraneo e che sulla nostra regione ha dato luogo a dell’instabilità. Abbiamo avuto delle piogge, dei temporali, delle grandinate e qualche nevicata sui monti.

Per il fine settimana ci aspettiamo ulteriori apporti d’aria fredda, ma stavolta saranno diretti proprio verso la nostra regione. Dovrebbe transitare un nucleo artico, a cavallo tra sabato e domenica. Proprio sabato, nella prima parte della giornata, potrebbero verificarsi delle precipitazioni sui settori settentrionali e in particolare sul nordovest dell’Isola. Precipitazioni che, viste le temperature, potrebbero assumere carattere nevoso già al di sopra dei 600-700 metri. La situazione dovrebbe migliorare nel corso del pomeriggio-sera, ma come detto farà freddo e qualora dovessero subentrare schiarite più o meno ampie ci aspettiamo delle gelate nella notte di sabato su domenica.

Domenica il tempo sarà variabile, ma la probabilità di precipitazioni sarà molto blanda. Le temperature si manterranno su valori decisamente invernali, soprattutto nelle zone interne e in montagna. Proiettandoci alla prossima settimana possiamo dirvi che i modelli matematici di previsione ipotizzano il passaggio di un altro nucleo freddo tra martedì grasso e mercoledì, con possibilità di precipitazioni sparse e visto il quadro termico non escludiamo che la neve possa spingersi a quote collinari.

