Il Tar della Sardegna ha accolto il ricorso di Nuova Assistenza e KCS Caregiver contro l’aggiudicazione da parte del Comune di Alghero della gestione del Centro residenziale per anziani alla cooperativa sociale Seriana 2000, risalente allo scorso anno. Secondo la sentenza della prima sezione del Tribunale, i due distinti ricorsi sono fondati e da ciò “deriva il conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione e l’inefficacia del contratto stipulato con Seriana 2000”, come è scritto dai giudici, per i quali è particolarmente fondata l’obiezione sull’illogicità dei criteri di attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica in assenza di una motivazione.

Per il Tar, il disciplinare di gara riservava 70 punti su 100 alle caratteristiche qualitative del progetto tecnico, prevedendo un punteggio con coefficiente compreso tra zero e 1 da parte di ogni commissario di gara per ogni elemento qualitativo. Confrontando i singoli elementi qualitativi delle offerte di Nuova Assistenza e Seriana, dicono i giudici amministrativi, “emergono le criticità e le illogicità dell’attribuzione dei punteggi”, che genera “in termini evidenti l’illogicità dell’assegnazione di un punteggio superiore all’offerta dell’aggiudicataria rispetto alle offerte delle ricorrenti”, senza che questa lacuna sia sanata da una motivazione espressa perché, conclude il Tar, tale motivazione è “del tutto assente”.

Per Forza Italia “è l’ennesimo pasticcio della giunta Bruno, avevamo detto che quella gara era del tutto errata e ora deve ripartire da capo, con tutte le difficoltà che ciò comporta”. Per l’entourage del sindaco Mario Bruno “è evidenziata una carenza di motivazioni nell’attribuzione dei punteggi, la commissione di gara si riunirà e rivaluterà i progetti per darne adeguata motivazione”.

