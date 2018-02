E’ arrivato il primo rimpasto della Giunta comunale di Nuoro a due anni e mezzo dalle elezioni. Dopo le dimissioni dell’assessore al Bilancio Lina Denti e dopo una crisi di maggioranza scongiurata nel dicembre scorso con i sardisti, la maggioranza guidata da Andrea Soddu tiene anche se perde pezzi: escono infatti i consiglieri della Città in Comune rappresentati in giunta dall’assessora al Traffico e Viabilità, Maria Boi, in polemica con la maggioranza. Una decisione che per il sindaco Soddu “coglie tutti di sorpresa, anche visto l’obiettivo comune che sin dall’inizio aveva caratterizzato la maggioranza e che ci ha visto tutti d’accordo nel mettere al primo posto la realizzazione di progetti importanti per il bene città”.

La nuova giunta è composta da Sebastian Cocco, che rimane vicesindaco e tiene le deleghe alla Cultura, Pubblica Istruzione, Programmazione e Politiche Comunitarie; Marcello Seddone che passa dalle Attività produttive, Turismo e commercio, agli Affari Generali, Risorse Umane, Polizia Municipale, Viabilità e Traffico; Antonio Pasquale Belloi tiene la delega ai Lavori Pubblici, Manutenzioni, Protezione, Civile, Cimitero e Sport; mentre Valeria Romagna lascia la delega dei Servizi Sociali e prende quella alla Promozione Turistico Ambientale, Suape, Edilizia Privata, Agricoltura, Attività Produttive, Turismo, Commercio e Spettacolo.

“L’obiettivo del rimpasto deriva da una necessità di rendere la squadra assessoriale più agevole per garantire risposte immediate ai cittadini – ha spiegato il sindaco – si tratta di piccoli aggiustamenti che garantiranno un miglior lavoro per tutti. A due anni e mezzo dall’inizio del mandato è stato necessario un rimpasto per un riequilibrio delle mansioni, che permettano di garantire la continuità dell’azione di governo, la vera priorità nei confronti degli elettori e di Nuoro”.

