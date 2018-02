“La legge sugli appalti, istruita da me quando ero assessore dei Lavori pubblici, è una legge per tutte le imprese sarde, pensata per unire la Sardegna. Non è una legge di parte. È una legge di chi è per chi ama la Sardegna”.

Lo ha detto l’ex assessore Paolo Maninchedda, in merito al possibile “boicottaggio” della legge sugli appalti in Sardegna che da aprile 2017 giace in Commissione Lavori Pubblici senza essere stata mai iscritta all’ordine del giorno.

“Ringrazio a nome del Partito ei Sardi tutte le forze politiche e sociali che vorranno adoperarsi per approvarla subito in Consiglio. Uniamoci sui fatti”, conclude Maninchedda.

