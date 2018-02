Google cresce a New York e acquista il Chelsea Market, l’ex fabbrica di Nabisco dove sono stati inventati i biscotti Oreo ora tramutata in un complesso con ristoranti e uffici che attira migliaia di turisti e non al giorno.

Secondo indiscrezioni riportate dal New York Times, Google paghera’ 2,4 miliardi di dollari per l’edificio che si estende per un intero isolato e che e’ di fronte al suo quartier generale a New York. L’operazione di Google e’ uno degli esempi di come i colossi tecnologici stiamo crescendo a New York, con l’acquisto di edifici o uffici.

Lo stanno facendo Amazon, Facebook, Spotify e Saleforce. Secondo alcune stime le aziende tecnologiche hanno creato piu’ di 50.000 posti di lavoro a New York dalla recessione del 2010.

Oreo è il nome scelto da Google per l’ultima versione di Android, il suo sistema operativo per dispositivi mobili.

