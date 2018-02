Un elicottero della Guardia di Finanza, dopo aver segnalato alla torre di controllo dell’aeroporto di Cagliari-Elmas la presenza di fumo in cabina, ha chiesto di poter atterrare immediatamente.

Come accade in questi casi, è stato subito attivato il piano d’emergenza aeroportuale, allertando tutti gli organismi competenti, tra i quali i vigili del fuoco e gli addetti dell’aeroporto.

Il velivolo è atterrato senza problemi dopo qualche minuto. L’elicottero sarà ora controllato per verificare le cause che hanno provocato il fumo in cabina.

Commenti

comments