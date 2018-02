È un fiume in piena, quello della Polisportiva Olimpia Onlus, che domenica prossima parteciperà al Carnevale di Viareggio che da 144 anni è la più spettacolare festa italiana, testimonianza delle capacità artistiche ed organizzative degli italiani nel mondo.

Dal 1987 la Fondazione Carnevale è l’Ente che organizza la manifestazione. Gli atleti delle polisportive di Cagliari e del Sarrabus daranno vita a una tre giorni in un nutrito programma che li vedrà impegnati in varie discipline sportive e non. Sotto la guida esperta dei Presidenti Severino Urrai e Carlo Mascia, 12 atleti saranno impegnati in un fine settimana così strutturato:

Sabato 10 febbraio 2018 arrivo a Pisa e incontro con la 46° Brigata Aeronautica di Pisa;

Domenica 11 febbraio 2018: Incontro Fondazione del Carnevale di Viareggio, Presentazione alla Cittadinanza e sfilata;

Lunedì 12 febbraio 2018: Incontro con Silvia Storari per Clinic di Beach Tennis;

Insomma, ancora un volta i ragazzi daranno una lezione di vita e di gioia a chi crede che le disabilità psichiche possano essere un ostacolo al normale svolgimento di attività impegnative e apparentemente proibitive.

Atleti Partecipanti:

Roberto Musa – Roberto Faa – Antonio Cabras – Orlando Mascia – Matteo Frau – Gaia Frau – Ottavio Casula – Jessica Lisieri – Riccardo Schirru – Giorgio Mura – Fatima Lisieri.

Accompagnatori:

Carlo Mascia – Severino Urrai – Simona Mulano – Angela Contu

Commenti

comments