Non è stata ritrovata al momento, e viene tuttora cercata dalle forze dell’ordine, la pistola con cui ieri mattina Patrizio Giovanni Iacono ha ferito quattro persone sparando da una motocicletta in corsa nel quartiere del Cep.

Il giovane si è privato dell’arma nelle ore in cui è rimasto in fuga e, da quanto emerge, non avrebbe finora dato agli investigatori indicazioni utili per reperirla. Patrizio Giovanni Iacono è stato arrestato ieri sera dalla squadra mobile dopo molte ore trascorse da ‘fuggiasco’ in città, poi è stato portato al carcere Don Bosco dove ha trascorso la notte.

Stamani, alle ore 12.30 è prevista una conferenza stampa presso gli uffici della procura della Repubblica di Pisa, in via Cesare Beccaria.

Commenti

comments