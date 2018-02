Anche il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, parteciperà alla fiaccolata prevista per il 12 Febbraio a Macomer organizzata dall’associazione “Punto Donna”, per esprimere solidarietà a Martina Murgese, la donna pestata sangue dal compagno, che è stato arrestato e che ora si trova nel carcere di Oristano.

“Come sindaco, avvocato, ma in primis, uomo esprimo tutta la mia solidarietà alla Signora Martina Murgese, sopravvissuta al femminicidio avvenuto il 2 Febbraio a Macomer, che ha avuto la forza di raccontarsi alle telecamere per chiedere sostegno – dice Soddu – Aderisco alla fiaccolata, un’iniziativa simbolica, è vero, ma è l’iniziativa con il più forte valore simbolico che si potesse organizzare per un evento come questo.

In Italia viene uccisa per femminicidio una donna ogni due giorni, ed è un dato spaventoso che riguarda il Paese e sfregia tutta la nostra comunità – aggiunge – Gli uomini spesso tacciono imbarazzati e quell’imbarazzo è stato anche il mio, temendo di essere retorico o paladino di una buona coscienza”. “La mia – conclude Soddu – vuole essere la presa di parola di uomo, non solo di politico. Un uomo, che sicuramente insieme con tantissimi altri, chiede, accanto alle donne, la piena applicazione della Convenzione di Istanbul in ogni sua parte perché questo massacro deve finire”.

Commenti

comments