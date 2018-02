Scontri nel centro storico di Piacenza tra forze dell’ordine e manifestanti del corteo organizzato dal collettivo Contro Tendenza di Piacenza per protestare contro l’apertura di una sede di Casapound. Un gruppo, circa mezz’ora dopo l’inizio del corteo antagonista, ha raggiunto il centro e ha affrontato polizia e carabinieri, lanciando anche oggetti. Un carabiniere è stato accerchiato e aggredito da alcuni manifestanti. Molti attivisti si sono poi sparpagliati per le vie del centro storico.

Al corteo hanno aderito anche centri sociali ed esponenti della sinistra antagonista arrivati da altre città. In tutto circa 400 persone.

