La polizia di Pechino ha catturato una persona sospettata di aver aggredito a colpi di coltello un numero imprecisato di persone in un centro commerciale della capitale. L’attacco, riferisce l’agenzia Nuova Cina, è avvenuto intorno alle 13:00 locali (le 6:00 in Italia) al Joy City, centro commerciale nell’area di Xidan, nel distretto occidentale di Xicheng. I feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, ma le loro condizioni sono allo stato sconosciute, ha reso noto la polizia che sta cercano di chiarire la vicenda.

