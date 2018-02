“Pippone è scomparso dal vicolo di fronte a casa, a Quartucciu, l’8 dicembre scorso, da oltre 2 mesi. È un meticcio, simil spinone, bianco, mascherina su occhio destro e le orecchie di colore marroncino con leggere striature nere, un’altra macchia in fondo alla schiena vicino alla coda. Coda molto lunga e dritta. Pelo lungo soprattutto sulla testa. Lui rimane basso e tozzo”. Lo scrive la sua padrona, Francesca, che da tempo lo cerca disperatamente e non si dà pace.

“Lui e la mamma Candy – ci scrive – sono stati visti uscire dal portone di casa, subito seguiti per essere riportati dentro e Pippo non c’era più mentre la madre correva via come impazzita. E’ stata bloccata all’incrocio alla fine della via da un ragazzo di passaggio che non ha visto altri cani… La mia paura è che sia stato preso da qualcuno in macchina e Candy li stesse seguendo. Ma sono solo supposizioni. Pippo ha un piccolo deficit alle anche e non può correre. Una sua caratteristica è proprio la camminata ballonzolante come un piccolo orso… Al momento della scomparsa aveva 6 mesi e mezzo (oggi ne ha 8 e mezzo), pesava 8 kg e portava un collare grigio, con cucito un pezzo di Seresto, e una medaglietta blu a forma di osso con scritti il suo nome Pippone e il mio numero di telefono”.

“Con l’aiuto di alcuni amici – conclude – ho istituito una ricompensa di 600 euro. Chiunque possa darmi informazioni utili al suo ritrovamento può contattarmi al numero 34772548454”.

