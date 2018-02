Barry Jackson è un chitarrista cantante londinese.

Si avvicinò al Blues molto giovane, quando, all’età di 12 anni, capitò all’Amerian Folk Blues Festival a Londra negli anni ’60. Rimase folgorato nel veder suonare Sonny Boy Williamson II, Lighting Hopkins e tanti altri.

A 18 anni ebbe il piacere di accompagnare, con la sua band, lo storico pianista blues Champion Jack Dupree. Barry suona nella scena Blues londinese e europea da oltre 30 anni, facendo tappa in diverse parti del mondo tra cui il Giappone.

Il suo stile è caratterizzato dalla chitarra slide e dalle storie che racconta attraverso le sue canzoni.

Oltre a suonare brani dalla tradizione Blues, Barry mette mano al suo repertorio.

Per l’occasione sarà accompagnato dall’armonicista Marco Farris, sardo ma trapiantato a Londra da ormai 10 anni, e dalla giovanissima ma già importante chitarrista Irene Loche.

Marco è conosciuto per aver suonato tra i tanti anche insieme alla leggenda del blues Lousiana Red, scomparso nel 2012 a 79 anni.

Irene è invece in via di registrazione del nuovo album che seguirà l’apprezzato Garden of Lotus e i lavori con le Sunsweet Blues Revenge, band di casa su quella che è attualmente la più importante etichetta indipendente sarda e cioè Talk About Records.

Gli appuntamenti: Mercoledì 14 Febbraio 2018 al Circolo A Mine Of di Bacu Abis e Venerdì 16 Febbraio 2018 al Red Rocks Cafe di Cagliari.

