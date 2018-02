Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” del 2 febbraio 2018, è stato pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di 50 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate dalle ore 00.00 del 3 febbraio 2018 alle ore 23.59 del 5 marzo 2018 utilizzando esclusivamente la procedura informatica della domanda on-line – clicca qui.

I candidati dovranno inoltrare altresì, sempre tramite il portale della domanda on-line, l’attestazione debitamente compilata in ogni sua parte della Federazione Sportiva Italiana interessata (All.1 del bando di concorso), controfirmata per presa visione e conferma dell’interessato, sul quale saranno indicati i titoli sportivi che i candidati intendano far valere tra quelli indicati nell’articolo 9 del bando ai fini della determinazione del punteggio di merito. Dovrà essere inoltre indicato dalla medesima Federazione se il candidato è attualmente riconosciuto “Atleta di interesse Nazionale”. Coloro che non invieranno la suddetta attestazione con le modalità sopra indicate saranno esclusi dalla procedura concorsuale.

I candidati minori di anni 18 dovranno altresì allegare, in fase di compilazione della domanda, l’autorizzazione all’arruolamento nella Polizia di Stato (All.4 del bando di concorso), compilata in ogni sua parte da entrambi i genitori o dal genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o, in mancanza di essi, dal Tutore. Coloro che non invieranno la suddetta autorizzazione con le modalità sopra indicate saranno esclusi dalla procedura concorsuale.

Si prega cortesemente di voler curare la pubblicazione a mezzo stampa e internet del concorso in oggetto.

Si informa che l’ufficio concorsi della Questura di Cagliari osserverà i seguenti orari di apertura, nei giorni e nelle ore indicate: da lunedì a sabato dalle 09.00/13.00

