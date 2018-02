Notte brava per tre ragazzi corsi in trasferta a Tempio per festeggiare il carnevale. I giovani, dopo le baldorie alla festa nel Parco Tenda, hanno pensato bene di impossessarsi dell’autocisterna dei vigili del fuoco posizionata all’esterno della struttura per garantire il rapido intervento in caso di incendio.

Il mezzo è stato utilizzato per fare un breve giro nei dintorni del Parco. I carabinieri di Tempio, subito avvisati dell’episodio, non hanno lasciato molto tempo alla scorribanda “carnevalesca” dei tre giovani che sono stati arrestati e trasferiti nella camera di sicurezza della caserma di Tempio.

Al Carnevale di Tempio, quest’anno, partecipa una delegazione della città corsa di Sartene.

