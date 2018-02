I candidati a Camera e Senato di CasaPound Sassari, Andrea Farris e Luigi Todini, intervengono in merito alla disastrata economia regionale. “Dobbiamo proteggere i nostri produttori dalla concorrenza delle merci provenienti da stati nei quali, nella produzione, non sono garantiti standard minimi di controllo sanitario – sottolineano – e dove, in assenza di diritti dei lavoratori, il costo di produzione risulta irrisorio”.

“È impensabile che i nostri supermercati siano invasi da prodotti agricoli stranieri mentre i nostri produttori stentano ad arrivare a fine mese, – continuano i candidati di Cpi – è quindi necessario un intervento diretto dello Stato nella chiusura delle frontiere ai prodotti in diretta concorrenza con la produzione nazionale”.

“Per questo siamo per l’uscita dai vincoli dell’Unione europea. – sottolineano Farris e Todini – Dickat e normative assurde ci impediscono di esercitare la piena sovranità nelle scelte economiche a tutela delle nostre aziende e dei nostri prodotti”.

“Crediamo siano anche necessari interventi regionali che favoriscano la costituzione di consorzi tra piccoli produttori – concludono i due candidati – al fine di rendere, sia sul piano economico che sul piano organizzativo, più semplice l’apertura ai mercati della penisola”.

