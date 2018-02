Quanto accaduto domenica in occasione della Sartiglia desta molte preoccupazioni, in virtu’ del fatto che le tensioni possono riverberarsi sulla tenuta dell’ordine pubblico.

Confidiamo nel buon senso e nelle capacita’ del Signor Prefetto, affinche’ si possa riportare la manifestazione nell’alveo del rispetto delle regole. Gli attori in campo usino la bona gestio per un avvenimento importante per la cittadinanza e i turisti.

La garanzia della competizione equestre, oramai secolare, e’ condizione imprescindibile per evitare turbative dell’ordine e la sicurezza pubblica.

Caracciolo Giuseppe seg prov Siulp Oristano

