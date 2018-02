“Va definita al più presto la proposta avanzata di definire dei piani territoriali per la sicurezza, piani che andranno concordati con i territori che troveranno le soluzioni migliori per rispondere in maniera efficace alla recrudescenza del fenomeno degli attentati contro gli amministratori pubblici, ma più in generale per governare con maggiore sicurezza tutto il sistema sociale dell’isola”.

Lo afferma il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau che esprime la solidarietà sua e dell’Assemblea sarda alla sindaca di Villacidro, Marta Cabriolu per il nuovo atto intimidatorio.

“Le sue parole dimostrano ancora una volta – sottolinea – che l’impegno quotidiano a servizio della comunità che rappresenta non verrà meno. Condanniamo con fermezza quanto accaduto, ribadendo ancora una volta la necessità di definire al più presto un intervento organico per garantire la sicurezza nei territori, così come anticipato dal ministro Minniti qualche settimana fa durante l’incontro a Nuoro con una delegazione di sindaci, vittime di attentati”, conclude Ganau.

