Il senatore uscente Luciano Uras, candidato col centrosinistra, accetta la sfida del confronto proposta ai candidati del collegio di Cagliari alla Camera da Ugo Cappellacci.

“Sono disponibile ad un confronto aperto, davanti ai cittadini, in qualunque sede pubblica, televisiva o radiofonica, in forum promossi da testate giornalistiche, in carta stampata o online – fa sapere Uras – un confronto su tutti i temi che interessano Cagliari, la città metropolitana, la Sardegna, che interessano il Paese e i rapporti con l’Europa. Non metto limiti”.

“Ritengo il confronto democratico aperto il metodo giusto e la cosa migliore da fare per aiutare gli elettori a decidere”, conclude il senatore del centrosinistra.

