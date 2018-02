Un uomo di 44 anni è morto oggi pomeriggio nella sua abitazione in via Giardini, a Cagliari.

Dai primi accertamenti le cause del decesso sarebbero riconducibili a una overdose di droga. La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima. L’allarme è scattato verso le 17, quando una persona che si trovava in casa con lui ha visto che stava male.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma per il 44enne non c’è stato nulla da fare. In via Giardini sono arrivati gli agenti della squadra volante e gli uomini della Squadra Mobile che hanno avviato le indagini

