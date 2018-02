Incidente stradale questa sera all’incrocio tra via del Seminario e via Cornalias, a Cagliari.

Un 48enne di Elmas, alla guida di una Fiat Punto, non ha rispettato la stop, scontrandosi con un 24enne di Assemini, alla guida di una moto.

Fortunatamente il ragazzo non ha riportato gravi lesioni nonostante il forte impatto e, soccorso da un’ambulanza del 118, è stato trasportato con assegnato codice verde all’ospedale Marino.

Il conducente della Punto è stato sottoposto ad accertamenti per verificare l’assunzione di sostanze alcoliche, risultando positivo con un tasso del 2,49 g/l. La patente gli veniva ritirata, il veicolo sottoposto a sequestro, e verrà denunciato per guida in stato di ebbrezza provocando, inoltre, un incidente stradale. Anche lui è stato trasportato in codice verde al Marino.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi di legge.

