Fiamme nell’edificio che ospita la comunità “Inus” di Siris, che ospita alcuni ragazzi con disagio sociale. Non si conoscono ancora le cause, ma dalle prime ricostruzioni fatte queta notte non ci sarebbe dolo.

Gravi danni a mobili e letti. I vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile il piano dove è partito l’incendio. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Fortunatamente nessun ferito.

