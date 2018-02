Chi si è occupato dei problemi e delle proposte delle piccole e medie imprese artigiane nell’isola? Confartigianato non ha dubbi e fa nomi e cognomi dei parlamentari sardi uscenti, sulla base del monitoraggio tecnologico con una piattaforma “lobbying web” sulla loro attività a Roma a pochi giorni dal ritorno al voto per il rinnovo di Camera e Senato. Sono otto i temi particolarmente significativi per le aziende, tra i quali l’accesso al credito, lo sviluppo, l’internazionalizzazione e la semplificazione. Nelle prime 10 posizioni ci sono i senatori uscenti Pd Ignazio Angioni, Silvio Lai e Luciano Uras (Campo progressista) e i deputati Emanuele Cani, Siro Marrocu, Romina Mura, Lello Di Gioia, Giovanna Sanna (Pd), Andrea Vallascas (Movimento cinque stelle) e Pierpaolo Vargiu (Riformatori). Doppia coccarda di merito per Lai, Vallascas e Vargiu.

Bollino rosso (“atti marginali riguardanti direttamente l’impresa e concertazione marginale”) per tutti gli altri. In questa seconda classifica ci sono i senatori Roberto Cotti e Manuela Serra (M5s), Emilio Floris (Forza Italia), Luigi Manconi (Pd) e i deputati Roberto Cappelli (Democrazia solidale-Centro democratico), Emanuela Corda, Mauro Pili (Unidos), Paolo Vella (FI-PdL), Gianpiero Scanu (Pd), Settimo Nizzi (FI-Pdl, fine mandato luglio 2016). In mezzo con il semaforo giallo i senatori Giuseppe Luigi Cucca (Pd) e Michele Piras (Liberi e uguali) e i deputati Nicola Bianchi (M5s), Paola Pinna (Pd), Francesco Sanna (Pd), Caterina Pes (Pd) e Bruno Murgia (FdI).

“Non sono voti sull’attività parlamentare in generale – ha detto il presidente Antonio Matzutzi – ma un giudizio di una parte della società che noi rappresentiamo su chi ha prestato maggiore attenzione al nostro mondo”. Confartigianato ha poi presentato le proprie proposte per la prossima legislatura: ridurre la pressione fiscale e semplificare il sistema tributario, favorire l’accesso al credito e sostenere crescita e competitività.

