E’ morto oggi a Cagliari l’ex Sindaco di Oristano Sandro Ladu. Nato a Sennariolo nel 1932, Ladu, che si era laureato in Medicina nel 1957, nel ‘61 si specializzò in oculistica. Fu primo cittadino di Oristano dal 20 gennaio 1971 al 27 ottobre del 1972 ed ancora dal 10 settembre 1975 all’otto luglio del 1981. La sua lunga carriera politica Ladu la condusse nelle fila nella Democrazia Cristiana.

Guidò la città con saggezza, contribuendo attivamente alla crescita in anni di sviluppo delle infrastrutture. La sua ispirazione laica, cattolico democratica, e l’apertura sociale hanno influito sulla sua carriera politica e professionale. Stimato medico del reparto di Oculistica della Clinica “Madonna del Rimedio”, proseguì la sua professione fino a poco tempo fa anche dopo aver lasciato la politica attiva, con immutata passione.

Il Sindaco Andrea Lutzu ha ricordato con affetto il suo illustre predecessore: “Se n’è andato nella giornata più festosa della città che ha guidato per anni con intelligenza e capacità. Come per voler far passare inosservata la tristezza del suo addio. Ma la città non potrà dimenticare uno dei suoi padri, che ha scritto un pezzo di storia di questa comunità come primo cittadino e come stimatissimo medico oculista. Conosciuto ed apprezzato per le sue doti umane, professionali e politiche è stato un esempio di caparbietà e laboriosità

per i suoi successori e per i suoi concittadini”.

