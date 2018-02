Sarebbero arrivate con un ritardo di circa due mesi nelle case di tantissimi cagliaritani 13mila 904 cartelle di accertamento Imu e Ici del 2012, per un importo complessivo di 18 milioni 614mila euro. Un giallo secondo i consiglieri Pierluigi Mannino e Piergiorgio Massidda di #Cagliari16: “Si tratta di avvisi datati gli ultimi giorni di novembre 2017 e arrivati ai cittadini il 7 gennaio 2018. Un’anomalia – hanno scritto i due in un’interrogazione al sindaco – perché nelle buste non è presente alcun timbro recante la data di postalizzazione”.

Il sindaco Massimo Zedda ha ricostruito la vicenda in una risposta scritta: “L’ufficio tributi prima di procedere all’invio degli avvisi svolge una serie di attività propedeutiche che di solito avvengono in 7-8 mesi. Successivamente – scrive – si procede alla generazione massiva degli avvisi mediante sistemi automatizzati. La data riportata negli avvisi Imu 2012 (28 novembre 2017) è la data in cui gli stessi avvisi sono stati elaborati dal sistema informatico e registra il termine fino al quale vengono calcolati gli interessi. La prosecuzione dei lavori prevede i controlli e le verifiche prima della stampa degli avvisi. La fase successiva – prosegue – prevede l’invio degli avvisi ai contribuenti direttamente dall’Ufficio, per avvisi che richiedono particolari controlli, e tramite una ditta esterna. Data la notevole mole di dati da elaborare, le attività e le tempistiche sono organizzate a garanzia della consegna dei plichi al centro di smistamento postale entro il termine di decadenza, ossia entro il quinto anno successivo o a quello in cui la dichiarazione o il versamento dell’imposta sono stati, o avrebbero dovuto essere, effettuati”. E conclude: “Gli avvisi spediti dall’Ufficio sono stati postalizzati in diverse date intercorrenti tra il 4 dicembre 2017 e il 29 dicembre 2017 tramite consegna ai messi comunali o al centro di smistamento postale di Cagliari. Il Comune ha proceduto correttamente entro i termini di decadenza. Sono state inviati 13mila 904 avvisi Imu per un importo pari a 18milioni 604 mila euro”.

Insoddisfatto della risposta Mannino: “Mi è stata consegnata dopo un mese dalla richiesta. Chiederò copia delle distinte relative alla postalizzazione degli atti. E soprattutto mi chiedo perché l’amministrazione non possa trattare diversamente tali compiti evitando, magari, di arrivare a ridosso dei termini di decadenza e prescrizione”.

Andrea Deidda

Commenti

comments