Lo hanno bloccato in sella al suo scooter, dicendo che li aveva investiti, e una volta fermo lo hanno colpito con calci e pugni, arrivando a ucciderlo. Una scena violenta sotto gli occhi di decine di persone, anche dei bambini che giocavano nel parco comunale di Capoterra, nell’hinterland di Cagliari a circa 20 chilometri dal capoluogo. E’ morto così Vincenzo Crisponi, 56 anni. I carabinieri hanno portato in caserma due uomini sospettati di essere responsabili del pestaggio.

L’omicidio si è consumato intorno alle 17. Crisponi ha raggiunto via Satta in sella ad uno scooter. Vicino ad un circolo privato è stato avvicinato dai due uomini. I tre si conoscevano da tempo, erano noti anche ai militari dell’Arma, a quanto pare già in mattinata erano stati visti litigare. I due hanno affrontato il 56enne sostenendo di essere stati investiti con lo scooter, obbligandolo a fermarsi. A quel punto sono iniziate le botte: pugni, schiaffi e calci. Alla vittima sarebbe stato spinto contro anche lo scooter che lo avrebbe schiacciato. Una furia incredibile durata alcuni minuti.

Crisponi è finito a terra agonizzante, a quel punto i due sono fuggiti a piedi, allontanandosi dalla zona. Alcune persone che hanno assistito alla scena hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Capoterra, i colleghi del Radiomobile della Compagnia di Cagliari, coordinati dal tenente Stefano Martorana, e un’ambulanza del 118. I medici hanno tentato a lungo di rianimare il 56enne, ma non c’è stato nulla da fare. I militari hanno subito transennato la zona e avviato serrate ricerche degli aggressori.

Uno di loro sarebbe tornato in zona e i cittadini lo hanno subito indicato ai militari del Radiomobile che lo hanno bloccato; il secondo sospettato, invece, è stato rintracciato poco dopo dai colleghi di Capoterra. I due sono stati portati in caserma per essere interrogati, la loro posizione non è ancora stata definita. Nel centro dell’hinterland cagliaritano sono arrivati il magistrato di turno Gaetano Porcu e il medico legale Roberto Demontis, che si è occupato dell’esame esterno della salma. Sul luogo dell’omicidio è stato trovato anche un taglierino, ma non si sa se sia stato utilizzato nel delitto. Lo scooter di Crisponi è stato sequestrato. I carabinieri cercano di ricostruire ogni cosa per attribuire le varie responsabilità ed individuare le ragioni della violenta aggressione.

