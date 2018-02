“Lo dovete chiedere a Berlusconi…”.

Così Antonio Tajani risponde a chi gli chiede se sarà lui il candidato premier di Forza Italia. “Io – spiega a Radio Anch’io – sto facendo il presidente del Parlamento europeo, non partecipo alla campagna elettorale, da lunedì sarò a Bruxelles e a Roma faccio incontri legati solo al mio ruolo. E’ chiaro che voterò per il mio partito”. “Mi auguro – ammonisce – che tutti i rappresentanti di vertice delle istituzioni guardino prima all’interesse della istituzione che presiedono rispettando la carica che ricoprono e non utilizzandola per fare campagna elettorale. Quando si presiede una assemblea legislativa si rappresentano tutti, non solo quelli che votano per te”, conclude.

