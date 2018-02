“Chiediamo che Sindaco e Giunta diano risposte al Consiglio sui problemi legati alla sicurezza e a una città blindata che ha avuto l’effetto di allontanare i turisti dalla città dopo i fatti accaduti alla Sartiglia”. Lo chiedono i gruppi di minoranza consiliare in una nota inviata alla stampa.

Chiesti chiarimenti in particolare “sugli innumerevoli problemi nel regolare svolgimento della Sartiglia, come evidenziato dai cavalieri con il loro sciopero. Vorremo inoltre sapere – conclude la nota – a chi è da attribuire la responsabilità dell’accaduto e che azioni si intendano intraprendere per evitare il ripetersi di una situazione simile”.

