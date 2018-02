“Lo stato del Qatar ha investito in Costa Smeralda e ha anche firmato l’accordo per Meridiana. In questo ambito vorrei rivolgere un ringraziamento al mio amico Delrio perché in questi anni abbiamo lavorato alacremente assieme per l’accordo fra Qatar Airway e Meridiana”.

Lo ha detto l’ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Qatar, Abdulaziz Bin Ahmed Al Malki Al Jehani, a Olbia per un incontro sugli investimenti in Sardegna, a partire dall’ospedale Mater Olbia.

“I rapporti fra le nostre nazioni sono eccellenti e come ho detto al sindaco di Olbia Settimo Nizzi – ha aggiunto – questo territorio è il nostro gioiello degli investimenti in Italia”. “Confermiamo la fratellanza fra i nostri popoli”, ha sottolineato l’assessore regionale della Sanità Luigi Arru, mentre Nizzi ha rimarcato l’importanza dell’incontro: “siamo stati capaci di presentare il nostro territorio all’ambasciatore, speriamo di far capire che siamo gente concreta”, ha detto il primo cittadino.

