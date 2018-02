Notiziario di Chievo-Cagliari. CHIEVO: MARAN RECUPERA TOMOVIC, RIENTRA CACCIATORE Buone notizie da Veronello: mister Maran ha recuperato anche il difensore Tomovic, che oggi ha svolto l’intera seduta di allenamento con il resto della squadra. Questo il programma odierno: attivazione con partite a tre squadre, quindi a seguire prima sviluppi difensivi, poi combinazioni al cross e tiro in porta. Domani mattina l’allenamento inizierà alle 11 e si svolgerà a porte chiuse. Rispetto alla gara con il Genoa Maran potrà contare anche su Cacciatore che ha scontato i due turni di squalifica.

CAGLIARI: ROMAGNA IN DUBBIO, CIGARINI ANCORA OUT Faragò di nuovo in gruppo. E quindi pronto per la trasferta di Verona contro il Chievo. Qualche dubbio, invece, per Romagna: il difensore ha riportato durante l’allenamento un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Sempre out Cigarini: per il regista ancora terapie. Allenamento mattutino alla Sardegna arena per i rossoblù in vista dello scontro diretto di sabato: dopo il riscaldamento tecnico, la squadra ha svolto un lavoro tattico e di reparti. Infine, esercitazioni per la finalizzazione. Domani mattina è prevista una nuova seduta.

