Se siete soliti comprare la “Tortina alla ricotta” della Stabinger srl da 300 grammi fate molta attenzione, potrebbe contenere dei corpi estranei, di natura metallica. L’allarme arriva direttamente dai supermercati Auchan e Simply che hanno diramato un comunicato rivolto ai consumatori per segnalare il richiamo dal mercato del prodotto, che potrebbe mettere a rischio la salute se consumato.

Il provvedimento, disposto in via del tutto precauzionale, riguarda i lotti 01/03/218 e 22/02/2018 della “Tortina alla ricotta” prodotto dall’Azienda Stabinger srl con sede dello stabilimento alla via Anderter 11, 39030 Sesto (BZ).. Secondo quanto si legge nel comunicato, nella tortina potrebbero esserci presenti corpi metallici.

Nell’ottica d’informazione quotidiana ai consumatori in materia di allerte alimentari, lo “Sportello dei Diritti” nella persona del presidente Giovanni D’Agata, ricorda che la procedura di richiamo riguarda tutti i lotti in questione ed in caso di acquisto di provvederne alla restituzione presso il relativo esercizio che dovrà provvedere anche a rimborsarne il prezzo.

