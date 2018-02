“Il mio assistito nega di aver mai conosciuto questa persona e di avergli mai venduto eroina. Si difenderà nel proseguo del procedimento”.

Così l’avvocato Carlo Demurtas sull’arresto per detenzione e spaccio di droga di Ivan Benossa, il giovane indagato anche per “morte come conseguenza di altro reato” in relazione al decesso per overdose di Rosario Contu, 44 anni, avvenuta lunedì in una abitazione di via Giardini a Cagliari.

Durante il processo per direttissima, il legale ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato condizionato all’esame della droga sequestrata dalla polizia durante il blitz a Sant’Elia, che ha portato all’arresto del giovane. Il processo è stato poi rinviato in attesa della nomina del consulente.

