Nikolas Cruz, l’ex studente accusato della strage nel liceo in Florida, e’ comparso oggi per la prima volta in tribunale, dove gli sono stati contestati 17 capi di imputazione per omicidio premeditato. Il giudice ha deciso che verrà detenuto senza possibilità di cauzione.

Il giovane indossava la divisa arancione dei carcerati.

