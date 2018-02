I vigili del fuoco sono intervenuti questa sera per spegnere un vasto incendio scoppiato nell’Ecocentro di Villasor.

Secondo le prime ricostruzioni da parte dei vigili del fuoco le fiamme hanno coinvolto dei compattatori. Grossi danni anche a un trattore stradale utilizzato per il traino di un semirimorchio per il trasporto di rifiuti. Le squadre, coordinate dalla Sala operativa 115, sono intervenute con due automezzi: un APS, (auto pompa serbatoio) e un’autobotte.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno tempestivamente provveduto a spegnere le fiamme limitando l’incendio, e successivamente hanno messo in sicurezza l’area. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

