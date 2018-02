Terzo arresto per il pestaggio del carabiniere avvenuto a Piacenza lo scorso 10 febbraio, durante la manifestazione ‘antifascista’. Si tratta di un modenese appartenente al collettivo ‘Guernica’. Anche lui, come già i due manifestanti finiti in manette a Pavia e Torino per lo stesso fatto, avrebbe partecipato nell’aggressione al militare, immortalata in un video che poi è finito sul web. Le indagini sono state condotte dalla Digos di Piacenza.

