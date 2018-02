“Sono dieci le zone franche urbane, per undici Comuni, che decolleranno prima della prossima estate in Italia”. Lo ha dichiarato il funzionario del Mise Adriana Canini alla presentazione della Zona Franca Urbana di Ventimiglia. “Trenta i milioni di euro stanziati dalla Finanziaria per le zone franche, che finora non avevano mai avuto incentivi”, ha detto Canini.

I Comuni interessati sono: Velletri, Sora (Frosinone), Massa Carrara (due Comuni per una zona franca); Iglesias, Cagliari, Quartu Sant’Elena (Cagliari), Pescara, Campobasso, Ventimiglia e Matera. “E’ da più di tre anni che il ministero dello Sviluppo Economico si sta occupando dell’attuazione delle zone franche – ha spiegato Alessandra De Angelis, dirigente del Dipartimento incentivi del Mise -. Abbiamo iniziato con il Comune de L’Aquila, come momento di sostegno al terremoto; quindi, sono decollate le zone franche del Mezzogiorno; quella del Sulcis e quelle di Lombardia ed Emilia, sempre come risposta a situazioni di calamità”.

