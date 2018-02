“Lo dico con franchezza: non ho stima di Emma Bonino, di una persona che si vanta di aver provocato decine di migliaia di aborti, non dimentico le immagini di lei con una pompa di bicicletta in mano che uccide i bambini e se ne vanta anche”.

Così Mario Adinolfi, a Cagliari per presentare il programma del Popolo della Famiglia, sulla sfida che lo attende nel collegio uninominale per il Senato, Roma 01, dove è candidata anche la leader di + Europa.

“Si confrontano due orizzonti culturali e valoriali diversi, noi siamo il contraltare del boninismo. Ci sfideremo nel collegio: lei ha una macchina da guerra con sé, noi abbiamo le mani nude”, conclude Adinolfi.

