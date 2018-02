“Ennesima dimostrazione che il sistema di accoglienza non funziona”.

Così Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia, commenta la protesta dei migranti davanti alla Prefettura di Sassari. “Negli ultimi due anni in Sardegna sono sbarcati oltre 13 mila migranti. Sono arrivati a bordo di navi spagnole, tedesche, norvegesi. La nostra isola – prosegue l’esponente azzurro – è stata usata come terminal per un’immigrazione di massa, senza criteri e senza controlli. Bisogna bloccare i barconi nei paesi da cui partono, firmando accordi per fermare i flussi – conclude – Bisogna aiutare chi ha veramente bisogno nel suo paese. Questo è un fenomeno che, se non viene governato, verrà subito, con conseguenze imprevedibili”.

