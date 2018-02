Un uomo è stato morso da un cane questa sera in via Mameli a Cagliari. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 18.30. L’uomo sarebbe stato avvicinato dai tre cani di un clochard e uno di questi lo ha morso.

Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Municipale. I tre animali sono stati controllati e risultano dotati di chip e vaccinati. Il ferito si è recato da solo in ospedale per essere medicato. Nei confronti del proprietario dei cani potrebbe essere presentata una querela da parte della vittima.

