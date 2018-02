Quattordici Comuni in rete per valorizzare, in chiave turistica, i luoghi francescani in Sardegna. Località da scoprire tra arte, storia, spiritualità e natura. È la guida “Luoghi francescani in Sardegna”, commissionata dalla Regione e pubblicata dalla casa editrice “Terre di Mezzo”.

L’obiettivo è diventare uno strumento prezioso per promuovere in maniera unitaria il turismo identitario e religioso. Un lungo itinerario dal nord al sud dell’Isola tra monasteri, santuari, eremi, luoghi di devozione sulle orme del poverello d’Assisi. Edifici carichi di storia, fascino, spiritualità e, allo stesso tempo luoghi di accoglienza pensati per un turismo ‘lento’, green e sostenibile. Ogni ‘capitolo’ contiene una serie di informazioni utili su ciascuna località dove si insediarono i francescani: Alghero, Bosa, Cagliari, Castelsardo, Fonni, Gesturi, Iglesias, Laconi, Luogosanto, Mores, Oristano, Pula, Sanluri e Sassari.

La guida è così strumento progettuale utile per la creazione di pacchetti turistici. Il volume è il racconto della ‘Dorsale sarda del francescanesimo’, il ‘Cammino francescano’ entrato a far parte dei Cammini della Sardegna nel 2016 dopo la firma dell’intesa tra assessorato regionale al Turismo, conferenza episcopale sarda, ordini francescani e Comuni. “Crediamo nello sviluppo degli itinerari religiosi e dei progetti incentrati sul turismo di comunità, un’offerta di viaggio sostenibile che consente di vivere al meglio il patrimonio materiale e immateriale dell’Isola, le peculiarità dei nostri territori e entrare in contatto con chi li vive”, ha evidenziato Barbara Argiolas, assessora regionale al Turismo.

“Un patrimonio storico, religioso, culturale che deve essere messo a progetto con il sostegno di tutti: il prossimo obbiettivo è la creazione della Fondazione Cammino francescano in Sardegna”, ha sottolineato il frate cappuccino Fabrizio Congiu, uno degli ideatori del progetto. Oltre i 14 Comuni coinvolti, “altri premono per entrare”, ha detto la sindaca di Laconi, capofila del progetto, Anna Paola Zaccheddu.

