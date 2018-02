Prosegue l’azione dei Carabinieri dell’ispettorato del Lavoro e del Comando Provinciale di Nuoro nel contrasto al lavoro irregolare e alle violazioni commesse in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ancora troppo spesso teatri di incidenti, le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che, il più delle volte, risultano corollario del mancato rispetto di normative e procedure di sicurezza.

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, congiuntamente a personale civile della Direzione Provinciale del Lavoro di Nuoro, con il supporto del personale della locale Stazione CC, hanno proceduto al controllo di un cantiere ubicato in Tertenia, a seguito del quale è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria un imprenditore di Tertenia (nu), resosi responsabile della violazione di cui all’art. 21, co. 1, lett. “b” del d.lgs. 81/2008, per non aver utilizzato dispositivi di protezione individuale conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del d.lgs. 81/2008. Complessivamente è stata elevata un ammenda da euro 219,20 ad euro 657,60.

