La compagnia teatrale “Il Mosaico” torna in scena con il nuovo spettacolo ‘We are’, un viaggio tra i musical più celebri della storia, nato per ripercorrere oltre trent’anni di passione per il teatro e con lo sguardo verso i progetti futuri, che andrà in scena al Teatro Massimo di Cagliari il 23 e 24 febbraio alle ore 21 e il 25 febbraio alle ore 19.

Il sipario si apre con Aggiungi un posto a tavola, il musical di maggior successo della Compagnia, frutto della creatività di Garinei & Giovannini, dove improvvisamente Don Silvestro lascia il posto a Danny Zuko di Grease! La scena si sposta poi nella High School of Performing Arts di New York, con le canzoni tratte dal musical Fame!, da cui senza soluzione di continuità siamo catapultati nelle isole greche per Mamma Mia!

E’ poi il momento di lasciare spazio agli anni Settanta, con il celeberrimo Jesus Christ Superstar, le atmosfere hippie di Hair, immergersi quindi nel mondo colorato di Hairspray.

La voce della narratrice accompagna nella storia biblica di Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, che chiude il primo atto.

Il sipario si riapre con la magia Disney, con i colori e gli animali della savana in The Lion King, la bontà premurosa di Mary Poppins e le atmosfere incantate dell’oriente di Aladdin, che cedono il passo al freddo glaciale di Frozen.

Il viaggio attraverso il musical prosegue poi con Thriller, celebre musical con le canzoni di Michael Jackson, e The Bodyguard, con i brani che furono interpretati dalla magnifica voce di Whitney Houston.

Il gran finale vede sul palco la solennità di Les Miserables e il ritmo trascinante di Sister Act, che coinvolge e fa ballare.

La compagnia teatrale «Il Mosaico» nasce nel 1985, da una felice intuizione di un gruppo di ragazzi cresciuti nell’ambito dell’Oratorio Salesiano “San Paolo” di Cagliari, su iniziativa della guida spirituale Don Francesco Loi, scomparso nel 1992.

Il nucleo originario si è col tempo arricchito di contributi artistici e professionali, non più solo provenienti dall’ambiente salesiano, ma anche da aree culturali eterogenee.

L’Associazione conta attualmente oltre 90 iscritti, ma negli anni si è avvalsa del contributo di centinaia di giovani, alcuni dei quali hanno proseguito l’attività artistica a livello professionistico.

La compagnia è composta, oltre che dagli attori, anche da un corpo di ballo, da un coro polifonico e da un’orchestra, che conferiscono agli spettacoli, eseguiti interamente e rigorosamente dal vivo, la vera forma espressiva del musical.

Nel tempo sono nati altri gruppi teatrali che hanno preso ispirazione dall’iniziativa di questa compagnia, che per prima ha introdotto in Sardegna questo genere di spettacolo, rendendo accessibili anche al pubblico cagliaritano alcuni tra i musical più celebri, che vantano allestimenti nei più famosi teatri di Londra e Broadway.

Tutto ciò è possibile grazie all’impegno degli associati, che con dedizione e in totale gratuità lavorano alla produzione degli spettacoli, il cui ricavato, al netto delle spese, viene devoluto in beneficenza, specialmente a sostegno di progetti concreti nelle realtà povere del mondo.

La compagnia «Il Mosaico» è affiliata ai C.G.S., Cinecircoli Giovanili Socioculturali, associazione nazionale promossa dai Salesiani nel settore del cinema, del teatro e dei media (clicca qui). “Come diceva Victor Hugo, anche per noi il teatro non è il paese della realtà: ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta, diamanti di vetro, oro di carta stagnola, il rosso sulla guancia, un sole che esce da sotto terra. Ma è il paese del vero: ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco”.

Tra le diverse produzioni della Compagnia Il Mosaico, ricordiamo:

1985 – 1988 – 1992: Forza Venite Gente

1988 – 1989 – 1996: Aggiungi un posto a Tavola

1990: Accendiamo la Lampada

1994: Grease

1998: Saranno Famosi

2000 – 2001 – 2005: Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat

2003: Celebration

2010 – 2011: Mamma Mia!

2008 – 2013: Il Re Leone

2015 – 2016: Sister Act – Una suora particolare

