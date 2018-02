“No Internet? No Voto”. È il grido di battaglia degli abitanti di Banari, in provincia di Sassari, che oggi si sono dati appuntamento nella piazza centrale per protestare contro le difficoltà di connessione in tutto il paese.

“Il 4 marzo non andremo a votare e restituiamo le schede elettorali al sindaco”, annunciano gli autori della protesta. Durante il sit-in odierno hanno chiesto che vengano presi impegni concreti che possono indurli a cambiare idea oppure diserteranno le urne in occasione delle prossime elezioni politiche.

Commenti

comments