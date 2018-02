Una punizione-perla di Giaccherini e un gol da attaccante di razza di Inglese regalano una vittoria scaccia crisi al Chievo che, dopo dieci gare di campionato, torna a fare bottino pieno. Un successo fondamentale per i gialloblu’ di Rolando Maran ottenuto contro un Cagliari troppo timido e rinunciatario. La rete, molto bella, nel finale di Pavoletti è tardiva per dare la scossa ad una squadra che solo quando colpita dal Chievo ha messo fuori il naso.

Il Chievo dà uno scossone importante alla propria classifica che il magro bottino del periodo nero, due punti in 10 partite, aveva reso preoccupante. Il Cagliari, invece, non riesce ad avere continuità nelle sfide con le pericolanti. Dopo i pareggi a Crotone e in casa del Sassuolo e il successo interno sulla Spal arriva per gli uomini di Lopez la caduta del Bentegodi, rovescio un po’ cercato vista la tattica di troppa attesa. A far saltare il banco la prodezza di Giaccherini, da poco in campo. Una carta ben pescata da Maran perché si rivela il jolly che rompe gli equilibri dopo lo 0-0 al 45′ e fa pendere la bilancia dalla parte dei veneti.

La gara è prevalentemente in equilibrio e soltanto verso la fine della prima frazione è venuta decisamente fuori la squadra di casa. Cagliari sempre ordinato e attento in difesa ma è mancato in fase offensiva. I sardi godono di buona salute, hanno grinta e sono difficili da sorprendere. Non efficaci però i loro contropiede. I gialloblu’ tengono in mano le redini ma le azioni prodotte sono state pochine. Al 38′, l’occasione migliore: Inglese stacca di testa sul primo palo ma Cragno salva la porta con un prodigioso intervento.

Il portiere dei sardi si ripete allo stesso livello nella ripresa e sempre su Inglese. A decidere sono i cambi. Lopez prova a dare più corsa con Faragò, Maran punta sull’estro di Giaccherini. Bellissima la punizione dell’ex azzurro che apre ad una decina di minuti palpitanti. Inglese con una bella azione raddoppia poco dopo. Partita finita? Non sia mai. Pavoletti con la specialità della casa, colpo di testa in tuffo sul primo palo, la riapre e a chiuderla definitivamente ci pensa Sorrentino decisivo nel respingere una girata di prima intenzione dello stesso Pavoletti nel finale. Il Chievo torna a galla, il Cagliari, raggiunto a quota 25 dai veneti, deve ancora lottare.

