LavoRas, il piano per il lavoro da 128 milioni, alla volata finale. Dopo gli ultimi incontri a Villa Devoto con sindacati, associazioni datoriali, Anci, Cal e la condivisione con la maggioranza, martedì prossimo LavoRas sarà presentato in Giunta.

Subito dopo, il piano sarà portato all’attenzione delle commissioni consiliari per raccogliere eventuali osservazioni e integrazioni, e sarà infine approvato definitivamente dall’Esecutivo. Durante gli incontri, con il presidente della Regione Francesco Pigliaru con gli assessori del Lavoro Virginia Mura e della Programmazione Raffaele Paci, sono state illustrate le linee portanti del Piano approvato con la Finanziaria 2018. Due le tipologie di intervento previste, i cantieri diretti per garantire risposte alle situazioni di emergenza e gli incentivi alle imprese per favorire le assunzioni, misura con un respiro più strutturale. È previsto un Osservatorio che monitorerà costantemente l’andamento e l’efficacia di LavoRas. Il piano ha una dotazione finanziaria per il 2018 che ammonta precisamente a 127,7mln.

Quattro le macromisure previste: cantieri di nuova attivazione con 45,2mln; cantieri già operativi, 21,2 milioni; politiche attive, 48mln fra incentivi occupazionali e assegni formativi; altri interventi specifici (13,2 milioni). Sei le tipologie dei cantieri previsti da LavoRas. Ambiente e dissesto idrogeologico, Beni culturali e archeologici, Edilizia, Reti idriche, Valorizzazione attrattori culturali e Patrimonio pubblico. “Il lavoro è una priorità e siamo perfettamente consapevoli che la disoccupazione è uno dei problemi più gravi che la Sardegna si trova a dover affrontare – spiega Pigliaru – Fin da subito ci siamo impegnati per risolverlo lavorando con serietà e concretezza, e i dati finalmente incoraggianti ci dicono che siamo sulla strada giusta”. “I confronti che abbiamo avuto con le parti sociali sono stati molto proficui, e ci hanno permesso di definire gran parte degli interventi che compongono LavoRas”, dice l’assessora Mura. “È un piano importante e fortemente condiviso, un punto davvero qualificante della nostra azione di governo”, osserva Paci.

Commenti

comments