Luigi Di Maio torna nell’Isola per un appuntamento con gli elettori del Movimento 5 Stelle. Il leader pentastellato è atteso lunedì 19 febbraio al Palacongressi di Cagliari, alle 19.

Il Movimento ha comunicato le tappe anche per Alessandro Di Battista:

Sabato 24 febbraio a Iglesias, ore 11 in piazza Sella

Sabato 24 febbraio a Oliena, ore 17 in piazza Sas Concias.

