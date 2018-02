La procura dalla corte dei conti della Liguria chiede a due ex insegnanti di una scuola media di Cogorno, nell’entroterra di Chiavari, un risarcimento di oltre 458 mila euro: 358 mila per danno patrimoniale e 100 mila per danno d’immagine. I due insegnanti di sostegno sono stati condannati per maltrattamenti e abusi sessuali su alunni disabili. La corte di Cassazione, nel 2016, ha condannato i due professori a 9 anni e sei mesi e a de anni. Gli imputati sono stati condannati, in solido con il Ministero dell’Istruzione, a risarcire le parti civili per i danni subiti e per le spese processuali. Il Miur ha pagato oltre 358 mila euro. Cifra, che ora la procura contabile chiede in solido ai due insegnanti, ma per un 10% della stessa tira in ballo anche il direttore scolastico dell’istituto (assolto in ambito penale). Per l’accusa, nonostante fosse stato messo a conoscenza dei fatti “non si è attivato in modo adeguato per accertare la veridicità delle notizie e la effettiva sussistenza di gravi fatti denunciati”.

