Dopo Barella e Faragò il Cagliari blinda un altro dei suoi gioielli: il portiere Alessio Cragno, classe 1994, ha rinnovato sino al 2022 il contratto con il club rossoblù. Il suo talento era stato subito notato da Zeman che lo aveva promosso titolare a vent’anni nella stagione 2014-2015: esordio in A nella gara Cagliari-Roma il 21 settembre 2014.

Prima parentesi in Sardegna chiusa a gennaio con 14 presenze in campionato. Poi prestito alla Virtus Lanciano, quindi l’anno dopo al Benevento, assoluto protagonista della storica promozione in A della squadra giallorossa. Rientrato alla base lo scorso giugno, in questa prima parte di stagione, ha sinora giocato 16 gare.

In questo campionato ha già neutralizzato due rigori a specialisti come Matri e Perotti. E’ il primo portiere in Italia a parare un tiro dal dischetto dell’attaccante argentino. Anche nella stagione 2014-2015 grazie alle sue parate dagli undici metri il Cagliari aveva superato il turno di Coppa Italia con il Modena.

